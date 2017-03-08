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ВООЗ назвала столиці світу з найчистішим повітрям

8 березня, 2017 - 09:46
Фото: devueltaporelmundo.es

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) опублікувала дані про забруднення повітря в столицях країн світу, передає The Telegraph.

Згідно з повідомленням, список з 10 найбільш екологічно чистих світових столиць очолив Стокгольм.

На другому місці переліку виявився Веллінгтон (Нова Зеландія), а замикає трійку столиця Австралії Канберра.
Четверта позиція дісталася Оттаві (Канада), п'ята — столиці Шотландії Едінбургу.

У десятку також були включені Монтевідео (Уругвай), Таллінн (Естонія), Гельсінкі (Фінляндія), Монако і Мадрид (Іспанія).

Найбільш забрудненою зі світових столиць визнаний Ер-Ріяд (Саудівська Аравія). В трійку найгірших також увійшли Нью-Делі (Індія) і Доха (Катар).

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