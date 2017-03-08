За день бойовики 29 разів обстріляли позиції ЗСУ

З початку доби в зоні АТО зафіксували 29 обстрілів. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"На Маріупольському напрямку, використовуючи гранатомети, російсько – окупаційні війська обстрілювали Водяне та Гнутове. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Лебединське, Новогригорівку, Гнутове та Широкине. По Широкиному вогонь вели БМП противника", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, на Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів бойовики обстріляли Авдіївку, Луганське та Майорськ. З гранатометів та великокаліберних кулеметів – Новолуганське, Новгородське, Троїцьке, Зайцеве. По Зайцевому та Новгородському вогонь вели і снайпери.

"На Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Новоолександрівці та Троїцькому, а з стрілецької зброї обстріляли Кримське", - додали в прес-центрі АТО.