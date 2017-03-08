За добу бойовики 108 разів обстріляли позиції ЗСУ, 4 військових поранено, - штаб

На Донецькому напрямку бойовики зі 122 міліметрової артилерії обстрілювали наші позиції в районі Зайцевого. З мінометів різних калібрів - Північне, шахту Бутовку, Луганське, Авдіївку, Зайцеве, Верхньоторецьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Луганське, Кам’янку, Троїцьке, Піски. По Пісках вогонь вели БМП загарбників. По Новоселівці – снайпер.

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку з артилерії неодноразово обстрілювали Талаківку та Тарамчук. Танки вели вогонь по Широкиному, а з мінометів різних калібрів окупанти багаторазово обстрілювали Красногорівку, Павлопіль, Водяне, Мар’їнку, Талаківку. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Березове, Новотроїцьке, Водяне, Гнутове, Павлопіль, Мар’їнку, Широкине. По Широкиному вели вогонь зенітні установки.

На Луганському напрямку зі 122 міліметрової артилерії обстріляли Кримське. З мінометів – Малинове, Оріхове, Новоолександрівку, знову ж Кримське та Новотошківське. Також Новотошківське неодноразово обстрілювали з ПТРК. З стрілецької зброї – Новоолександрівку та Новозванівку. По Станиці Луганській – снайпер.

Загалом зафіксовано 108 обстрілів.

Четверо наших військових поранено, троє травмовано.