Американські безпілотники здійснили атаку у Пакистані

8 березня, 2018 - 14:53
Син ватажка осередку «Талібану» у Пакистані Мулли Фазлулли і ще 19 людей загинули, ймовірно, унаслідок атаки американського безпілотника 6 березня в Афганістані.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
"Син Фазлулли - четверта вагома фігура з «Талібану», яка загинула унаслідок ударів дронів упродовж останнього місяця", - йдеться у повідомленні.
Пакистанські ЗМІ інформують, що серед загиблих були двоє регіональних ватажків пакистанського осередку екстремістського угруповання «Талібан» - Гуль Мохаммед та Устад Ясін.
За даними пакистанських розвідників, авіаударів завдано по табору для підготовки смертників у провінції Кунар на сході Афганістану.
Як відомо, таліби здійснюють напади на сили державної безпеки Пакистану.
Джерело: Радіо Свобода