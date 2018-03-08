Американські безпілотники здійснили атаку у Пакистані

Син ватажка осередку «Талібану» у Пакистані Мулли Фазлулли і ще 19 людей загинули, ймовірно, унаслідок атаки американського безпілотника 6 березня в Афганістані.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Син Фазлулли - четверта вагома фігура з «Талібану», яка загинула унаслідок ударів дронів упродовж останнього місяця", - йдеться у повідомленні.

Пакистанські ЗМІ інформують, що серед загиблих були двоє регіональних ватажків пакистанського осередку екстремістського угруповання «Талібан» - Гуль Мохаммед та Устад Ясін.

За даними пакистанських розвідників, авіаударів завдано по табору для підготовки смертників у провінції Кунар на сході Афганістану.

Як відомо, таліби здійснюють напади на сили державної безпеки Пакистану.