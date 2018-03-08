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Червоний Хрест відправив на окуповану Донеччину 220 тонн гумдопомоги

8 березня, 2018 - 16:01
Фото: nv.ua

Міжнародний комітет Червоного Хреста направив в окуповані райони Донецької області понад 220 тонн гуманітарної допомоги. Про це у четвер, 8 березня, повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

"Минулої доби через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до тимчасово окупованої території України проїхали 11 вантажних автомобілів від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області гуманітарний вантаж продовольчого, медичного та будівельного призначення загальною вагою більше 220 тонн", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ДПСУ, загалом протягом минулої доби через контрольні пункти в`їзду-виїзду лінію розмежування перетнули 25,7 тис. осіб та 4,1 тис. транспортних засобів.

Джерело: День

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