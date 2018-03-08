Децентралізація: Євросоюз і місцеві органи влади України започаткували п'ять проектів

Євросоюз і деякі міста та регіони України домовилися про реалізацію спільних проектів на підтримку децентралізації місцевого урядування. Відповідні домовленості досягнуті у четвер під егідою Європейського комітету регіонів та Єврокомісії, повідомляє "Укрінформ".

"Євросоюз посилює свою підтримку місцевої і регіональної влади в Україні, започатковуючи п'ять проектів партнерства між Україною та регіонами й містами ЄС", - заявили у Європейському комітеті регіонів, який є дорадчою інституцією іншим керівним органам ЄС.

З європейської сторони до партнерства планують долучитися місцеві громади з Естонії, Німеччини, Угорщини, Литви та Польщі.

Від України до ініціативи долучилися органи місцевої влади і громади.

За визначеним механізмом, українські міста і регіони мали подати відповідні пропозиції щодо проектів, у реалізації яких вони зацікавлені.

Проекти будуть спрямовані на розробку планів економічного розвитку, підготовку посадових осіб місцевих органів влади, питання освіти, охорони здоров'я та культури, а також підтримку сільської місцевості, малого і середнього підприємництва, розвиток туризму.

Фінансуватиме проекти Єврокомісія.