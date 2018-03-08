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Ліна Костенко, українська письменниця, поетеса-шістдесятниця

День в АТО: Бойовики обстріляли з кулеметів позиції ЗСУ біля Луганського

8 березня, 2018 - 19:34
Фото з архіву "Дня"

Російсько-окупаційні війська у четвер, 8 березня, обстріляли з великокаліберних кулеметів укріплення сил АТО поблизу Луганського. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у вечірньому зведенні у Facebook.

"Від початку доби зафіксовано один обстріл позицій українських захисників. Зокрема, на Луганському напрямку противник з великокаліберних кулеметів вів вогонь по укріпленнях сил АТО в районі населеного пункту Луганське", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу ніхто із українських воїнів не постраждав.

"Ситуація перебуває під контролем Збройних сил України. Наші військові по всій лінії розмежування сторін неухильно дотримуються умов перемир’я", - наголосили у штабі.

Джерело: День

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