Доба в АТО: Агресор продовжує провокувати українських захисників

Повного припинення режиму тиші і надалі немає. Російсько-окупаційні війська продовжують провокувати українських захисників до бойових протистоянь.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Луганському напрямку противник зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів вів вогонь поблизу Луганського, а з великокаліберних кулеметів – неподалік Троїцького.

На Донецькому напрямку ворог з тимчасово окупованої Старомихайлівки обстріляв зі стрілецької зброї наші позиції у районі Красногорівки.

Загалом, минулої доби, агресор провів 3 прицільних обстріли опорних пунктів Збройних Сил України.

Внаслідок ворожого вогню поранення зазнав один український військовослужбовець. Стан здоров’я нашого захисника задовільний. Його доставлено до військового мобільного госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги.