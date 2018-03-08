Генсек ООН закликав "дати владу жінкам"

Генсек ООН Антоніу Гуттеріш констатував, що в світі, де домінують чоловіки, головним питанням є гендерна рівність. Для її досягнення він закликав дати владу жінкам. На його думку, це є головним завданням ООН.

Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

Головним завданням ООН є "дати владу жінкам", заявив генсек ООН А. Гуттеріш.

А. Гуттеріш зазначив, що в сучасному світі домінують чоловіки, причому це "стосується як урядів і державних органів, так і приватних та міжнародних організацією, таких як ООН". "Таким чином, головне питання гендерної рівності - це питання про владу. І тому нашим головним завданням є дати владу жінкам", - зазначив А.Гуттеріш.

Генсек зазначив, що в ООН він "зробив гендерний паритет найважливішою частиною її реформи". "Ми вже досягли такого паритету в Групі старших керівників - на найвищому рівні управління ООН. І найближчим часом ми доб'ємося його на рівні станових керівників ООН. Але наше завдання полягає в тому, щоб забезпечити паритет в ООН в цілому на всіх рівнях", - підкреслив Гуттеріш.

На його думку, подібний паритет стане "ключовим елементом для нашої боротьби з сексуальною експлуатацією і наругою на основі абсолютної нетерпимості до них і нашої боротьби з сексуальними домаганнями". Він додав, що тільки за таких умов можна брати участь в побудові такого світу, де "між жінками чоловіками також було повна рівність".

З 1975 року в ООН заходи, що стосуються боротьби за права жінок, приурочують до 8 березня. Десятиліття з 1975 по 1985 рік було проголошено організацією "десятиліттям жінок".