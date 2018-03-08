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Ліна Костенко, українська письменниця, поетеса-шістдесятниця

Грузія і Сербія підписали угоду про безвізовий режим

8 березня, 2018 - 10:12
Фото: mfa.gov.rs

Міністр закордонних справ Грузії Михайло Джанелідзе і глава МЗС Сербії Івіца Дачі підписали угоду про безвізовий режим між країнами.

Про це повідомили у прес-службі МЗС Сербії.

Згідно з повідомленням, сторони обговорили питання поглиблення двосторонніх політичних відносин і в черговий раз підтвердили двосторонню підтримку суверенітету та територіальної цілісності одне одного.

«Ми хочемо подякувати Грузії за цю принципову позицію, яка стосується одностороннього проголошення незалежності Косово», - заявив глава МЗС Сербії.

Він також анонсував візити президента Грузії Гіоргія Маргвелашвілі та прем'єр-міністра Георгія Квірікашвілі до Сербії, які відбудуться цього року, а також свій візит до Грузії.

У Белграді Михайло Джанелідзе також провів зустрічі з президентом Олександром Вучичем і прем'єр-міністром Анною Брнабіч, під час яких сторони підкреслили, що необхідно посилити роботу щодо зміцнення економічного співробітництва між двома країнами.

 

Джерело: День

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