Костюк здобула другу перемогу у Чжухаї

8 березня, 2018 - 09:43
Українка Марта Костюк виграла другий матч на турнірі Міжнародної федераціі тенісу (ITF) Zhuhai Open в китайському Чжухаї (призовий фонд $60 тисяч).
Путівку до чвертьфіналу змагань 15-річній Костюк принесла перемога над 23-річною китаянкою Фан Їн Сунь - 6:1, 6:2, повідомляє Укрінформ.
Поєдинок тривав лише 50 хвилин.
За вихід до 1/2 фіналу турніру Костюк зустрінеться з переможницею зустрічі між італійкою Ясміне Паоліні та словенкою Далілою Якупович.
Турнір в Чжухаї - перший у Марти Костюк після виступу за збірну України в Кубку Федерації на початку лютого нинішнього року.
Джерело: Укрінформ