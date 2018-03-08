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Ліна Костенко, українська письменниця, поетеса-шістдесятниця

Костюк здобула другу перемогу у Чжухаї

8 березня, 2018 - 09:43
Фото: 24tv.ua

Українка Марта Костюк виграла другий матч на турнірі Міжнародної федераціі тенісу (ITF) Zhuhai Open в китайському Чжухаї (призовий фонд $60 тисяч).

Путівку до чвертьфіналу змагань 15-річній Костюк принесла перемога над 23-річною китаянкою Фан Їн Сунь - 6:1, 6:2, повідомляє Укрінформ.

Поєдинок тривав лише 50 хвилин.

За вихід до 1/2 фіналу турніру Костюк зустрінеться з переможницею зустрічі між італійкою Ясміне Паоліні та словенкою Далілою Якупович.

Турнір в Чжухаї - перший у Марти Костюк після виступу за збірну України в Кубку Федерації на початку лютого нинішнього року.

 

Джерело: Укрінформ

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