Костюк здобула другу перемогу у Чжухаї

Українка Марта Костюк виграла другий матч на турнірі Міжнародної федераціі тенісу (ITF) Zhuhai Open в китайському Чжухаї (призовий фонд $60 тисяч).

Путівку до чвертьфіналу змагань 15-річній Костюк принесла перемога над 23-річною китаянкою Фан Їн Сунь - 6:1, 6:2, повідомляє Укрінформ.

Поєдинок тривав лише 50 хвилин.

За вихід до 1/2 фіналу турніру Костюк зустрінеться з переможницею зустрічі між італійкою Ясміне Паоліні та словенкою Далілою Якупович.

Турнір в Чжухаї - перший у Марти Костюк після виступу за збірну України в Кубку Федерації на початку лютого нинішнього року.