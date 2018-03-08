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Ліна Костенко, українська письменниця, поетеса-шістдесятниця

Міністр закордонних справ Німеччини відмовився увійти до складу нового уряду Меркель

8 березня, 2018 - 13:16
Фото: Reuters

Міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель заявив, що не ввійде до складу нового німецького уряду канцлера Ангели Меркель, повідомляє Reuters.

Відповідно до угоди між блоком А.Меркель і Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) про формування коаліційного уряду, СДПН отримала право самостійно вибрати кандидатуру на пост глави МЗС.

З.Габріель, раніше колишній лідером СДПН, написав на своїй сторінці в Фейсбук, що нове партійне керівництво поінформувало його про те, що він не увійде до складу нового уряду.

Нагадаємо, голосування з переобрання Анґели Меркель на пост канцлером Німеччини заплановане на 14 березня. Це оголосив у неділю, 4 березня, голова фракції Християнсько-демократичного (ХДС) та Християнсько-социального союзу (ХСС) у Бундестазі Фолькер.

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Джерело: День

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