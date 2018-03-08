Міністр закордонних справ Німеччини відмовився увійти до складу нового уряду Меркель

Міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель заявив, що не ввійде до складу нового німецького уряду канцлера Ангели Меркель, повідомляє Reuters.

Відповідно до угоди між блоком А.Меркель і Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) про формування коаліційного уряду, СДПН отримала право самостійно вибрати кандидатуру на пост глави МЗС.

З.Габріель, раніше колишній лідером СДПН, написав на своїй сторінці в Фейсбук, що нове партійне керівництво поінформувало його про те, що він не увійде до складу нового уряду.

Нагадаємо, голосування з переобрання Анґели Меркель на пост канцлером Німеччини заплановане на 14 березня. Це оголосив у неділю, 4 березня, голова фракції Християнсько-демократичного (ХДС) та Християнсько-социального союзу (ХСС) у Бундестазі Фолькер.

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