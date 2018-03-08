Моравецький представив у Брюсселі "білу книгу" польської судової реформи

Глава польського уряду Матеуш Моравецький представив в четвер у Брюсселі президентові Єврокомісії Жан-Клоду Юнкеру так звану "білу книгу" реформи судочинства в Польщі. Про це поінформувала канцелярія прем'єр-міністра Польщі, передає "Укрінформ".

"Прем'єр Моравецький вручив у Брюсселі пану Юнкеру "білу книгу" щодо реформи системи судочинства. У ній є приклади схожих рішень в інших країнах ЄС й оцінки міжнародних сусідів. Ми продовжуємо діалог з Єврокомісією",- йдеться в повідомленні.

Згодом під час прес-конференції Моравецький висловив сподівання, що позиції Єврокомісії і польської влади у питанні реформування системи судочинства надалі зближуватимуться. Він зазначив, що розраховує на дуже уважний розгляд змісту "білої книги", а подальший діалог між Варшавою і Брюсселем буде більш інтенсивним в окремих сферах.

Речник Єврокомісії Маргарітіс Шінас у четвер заявив, що визначений торік у грудні тримісячний термін виконання Польщею рекомендацій ЄК у сфері верховенства права залишається в силі.

Нагадаємо, Єврокомісія у грудні прийняла рішення про застосування 7-ї статті договору ЄС проти Польщі і дала Варшаві три місяці на запровадження в дію рекомендацій щодо покращення у країні ситуації з верховенством права. Застереження комісії викликають зміни у системі судочинства й ухвалення Польщею законів у цій сфері. Йдеться про раніше ухвалені закони про Конституційний суд та суди загальної юрисдикції, а також про закони про Верховний суд та Національну раду судочинства.

Санкції проти Польщі, зокрема позбавлення права голосу в ЄС, будуть неможливими, якщо проти цього виступить хоча б одна країна ЄС. Угорщина вже заявила, що не дозволить накласти санкції на Польщу.