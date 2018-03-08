МВФ поки не готовий говорити про наступний транш для України

МВФ продовжує підтримувати постійний діалог з офіційним Києвом в рамках програми розширеного фінансування EFF, але поки не визначив дату візиту оціночної місії до України з метою завершення перегляду та виділення наступного траншу. Про це заявив у четвер, 8 березня, під час прес-брифінгу в Вашингтоні директор прес-офісу МВФ Джері Райс, повідомляє "Укрінформ".

"Наша дискусія з українською владою є постійною", - зауважив представник Фонду на прохання Укрінформу прокоментувати рівень інтенсивності діалогу МВФ і офіційного Києва.

Він нагадав, що нещодавно група експертів МВФ відвідала українську столицю "для обговорення технічних питань" у контексті програми реформ, які підтримує Фонд.

"Дискусія охоплювала різні питання, включно з проектом закону про антикорупційний суд", - підкреслив Райс.

У цьому зв'язку представник МВФ наголосив на "необхідності досягнення подальшого прогресу в Україні", а також здійснення кроків, необхідних для досягнення цілей програми.

"У тому числі, в енергетичному секторі, фіскальній політиці, і, як уже сказав, антикорупційних зусиллях", - додав представник Фонду.

"Я можу сказати вам, що ця дискусія (з українською владою) триває і буде продовжуватися протягом наступних тижнів", - зауважив Райс.

Водночас він зазначив, що поки не може анонсувати дату візиту оціночної місії МВФ в Україну в рамках наступного перегляду програми. "По цьому питанню ще не було прийнято рішення", - сказав офіційний представник МВФ.