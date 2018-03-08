МЗС Угорщини виступає за введення на Закарпаття місії ОБСЄ

Міністерство закордонних справ Угорщини виступає за введення місії ОБСЄ на Закарпаття і очікує від України гарантування безпеки угорців в цьому регіоні. Про це глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив під час зустрічі в Будапешті з головою Товариства угорської культури Закарпаття Ласло Брензович, повідомляється на офіційному сайті угорського уряду, передає УНН.

"Все більше турбує серія нападів на угорську меншину. Ми очікуємо, що українська влада буде гарантувати безпеку угорців із Закарпаття, і ми вітаємо розширення присутності спостерігачів ОБСЄ в Закарпатті", — сказав міністр закордонних справ.

Нагадаємо, угорська громада в особі Товариства угорської культури Закарпаття (ГО "ТУКЗ — КМКС") підтримує ініціативу введення в області постійної місії ОБСЄ. Передували відповідній заяві напади на будівлю Товариства угорської культури на Закарпатті (ТУКЗ) в Ужгороді 4 та 27 лютого 2018 року.

Додамо, що прокуратурою Закарпатської області у кримінальному провадженні, що розслідувалося слідчими ГУ НП у Закарпатській області, складено повідомлення про підозру у підпалі офісу Товариства угорської культури Закарпаття двом громадянам Польської Республіки.