НАТО проведе в Європі масштабні навчання

Північноатлантичний альянс (НАТО) восени 2018 року проведе в Європі навчання Trident Juncture, найбільші з часів холодної війни.

Про це повідомив командувач Корпусом морської піхоти США генерал Роберт Неллер на слуханнях у Палаті представників Конгресу США.

«У жовтні цього року пройдуть масштабні навчання НАТО, які стануть найбільшими з часів піку холодної війни», — розповів командувач.

Він додав, що в маневрах візьмуть участь близько 45 тисяч військових країн НАТО, а також десятки кораблів і літаків, задіяних в маневрах біля берегів Норвегії щодо відображення «імітованої загрози».

Учення Trident Juncture проводяться раз на три роки. В останніх навчаннях у 2015 році, в яких брали участь близько 36 тисяч військовослужбовців країн НАТО, приєдналася і Україна.