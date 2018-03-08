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Ліна Костенко, українська письменниця, поетеса-шістдесятниця

НАТО проведе в Європі масштабні навчання

8 березня, 2018 - 15:53
Фото: Reuters

Північноатлантичний альянс (НАТО) восени 2018 року проведе в Європі навчання Trident Juncture, найбільші з часів холодної війни.

Про це повідомив командувач Корпусом морської піхоти США генерал Роберт Неллер на слуханнях у Палаті представників Конгресу США.

«У жовтні цього року пройдуть масштабні навчання НАТО, які стануть найбільшими з часів піку холодної війни», — розповів командувач.

Він додав, що в маневрах візьмуть участь близько 45 тисяч військових країн НАТО, а також десятки кораблів і літаків, задіяних в маневрах біля берегів Норвегії щодо відображення «імітованої загрози».

Учення Trident Juncture проводяться раз на три роки. В останніх навчаннях у 2015 році, в яких брали участь близько 36 тисяч військовослужбовців країн НАТО, приєдналася і Україна.

 

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