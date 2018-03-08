НАТО розширило військову присутність в прибалтійських країнах у зв'язку з нарощуванням військового потенціалу РФ. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву керівника Військового комітету Північноатлантичного альянсу чеського генерала Петра Павела (Petr Pavel).

За його словами, нарощування і модернізація російського військового потенціалу призводить до зростання занепокоєння і страху серед населення в прибалтійських країнах.

"Саме тому НАТО забезпечує розширену присутність з ротаційними бойовими групами, щоб продемонструвати рішучість діяти в разі потреби", - цитує генерала прес-служба Пентагону.

Він заявив, що альянс "буде намагатися підтримувати рівень такої військової присутності нижче тієї позначки, за якої він загрожував би Росії".

"Ми не хотіли створювати якесь суперництво для залучення більшої кількості сил в регіоні", - зазначив П.Павел.

"Ми хотіли продемонструвати на дуже пропорційному рівні, що більшість союзників НАТО в справі, і прихильність до статті 5 є твердою", - додав він.

Стаття 5 статуту НАТО розглядає принцип колективної оборони, відповідно до якої напад на одного союзника сприймається як напад на всіх союзників.