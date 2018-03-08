Паралімпіада-2018: У Пхьончхані відбулася церемонія підняття українського прапору

У Пхьончхані (Південна Корея) відбулася церемонія підняття українського прапору напередодні старту ХІІ зимових Паралімпійських ігор. Про це повідомляє "UA:Спорт" у Facebook.

В паралімпійському селищі Пхьончхану пройшов захід з приводу підняття прапорів на якому з'явився і "синьо-жовтий" стяг на вершині флагштока. Церемонія відбулася на спеціальній площі, де зібралися спортсмени і тренери української збірної.

Зазначимо, що на ХІІ зимових Паралімпійських іграх Україну представлятиме команда складом у 30 спортсменів, серед яких 20 спортсменів-паралімпійців та 10 – спортсменів-лідерів (гайдів).

Нагадаємо, що призові за медалі українським паралімпійцям були прирівняні із учасниками Олімпійських ігор-2018.

Паралімпіада проходитиме з 9 по 18 березня.