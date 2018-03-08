Південна Корея посилить протидію сексуальним домаганням

Уряд Південної Кореї посилить законодавство у сфері протидії сексуальним домаганням на тлі скандалів на цьому грунті у країні, повідомляє Reuters.

Про це заявив міністр з питань гендерної рівності та сім'ї Південної Кореї Чон Хьон Бак на конференції у Міжнародний жіночий день.

"Ми були глибоко шоковані, і тепер ще більше переконані у тому, що жінки не повинні більше переживати такі жахливі речі", - сказав міністр.

Зазначається, що уряд Південної Кореї планує збільшити строк давності у справах щодо сексуальних домагань з використанням влади, а Міністерство праці розробить процедуру, яка дасть змогу потерпілим анонімно повідомляти про сексуальні домагання на робочому місці.

Крім того, уряд розглядає можливість посилити кримінальну відповідальність для роботодавців, які ігнорують випадки сексуальних домагань на робочому місці.

На початку цього тижня помічниця губернатора однієї з провінцій Південної Кореї звинуватила губернатора Ан Хі Чжона у сексуальних домаганнях. Після цього він написав заяву про відставку і повідомив про завершення політичної кар'єри. Справу розслідує поліція.