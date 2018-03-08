Спецпрокурор Мюллер зібрав докази організації каналу зв'язку між Трампом і Москвою

Спецпрокурор по Росії Роберт Мюллер зібрав докази організації каналу зв'язку між Кремлем і Дональдом Трампом. Зустріч представників Кремля і Трампа відбулася на Сейшелах, пише Washington Post, передає "РБК-Україна".

Повідомляється, що канал зв'язку з Москвою Трамп нібито намагався налагодити перед інавгурацією. Зустріч на Сейшельських островах допоміг організувати лівано-американський бізнесмен Джордж Надер.

Він також розповів, що навіть був присутнім на ній. Зустріч відбулася в січні 2017 року.

Також американське видання повідомляє, що представник перехідної команди Трампа зустрічався з "емісаром з Москви", щоб обговорити майбутні відносини між двома країнами.

Йдеться про зустріч засновника американської приватної військової компанії Blackwater Еріка Прінса і глави Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитриєва. При чому раніше Прінс у свідченнях комітету з розвідки конгресу стверджував, що зустріч була випадковою, не запланованою заздалегідь і ніякого значення не мала.

За словами бізнесмена, вони з Дмитрієвим просто опинилися в одному і тому ж готелі і зустрілися на 30 хвилин за кухлем пива. Зазначимо, Роберт Мюллер був призначений спецпрокурором в травні 2017 року, в його завдання входить розслідування втручання Росії у президентські вибори в США в 2016 році і можливих зв'язків команди Трампа з Росією.

Вже у лютому 2018 року офіс Мюллера опублікував документ, в якому 13 громадян Росії звинувачували у втручанні в президентські вибори в США. Однак тоді не було виявлено ніякого зв'язку між ними і президентом Трампом або його штабом.

Нагадаємо, раніше спецпрокурор по Росії Роберт Мюллер, який розслідує можливе втручання РФ у президентську кампанію у США в 2016 році, попросив у президента країни Дональда Трампа і його радників листи і документи з 2015 року.