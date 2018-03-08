Сирійські війська взяли під контроль понад половину території Східної Гути

Сирійські урядові війська в середу, 7 березня, взяли під контроль понад половину території району Східна Гута, розділивши навпіл територію, контрольовану повстанцями. Про це повідомляє AFP з посиланням на державні сирійські медіа та правозахисників.

Намагаючись відбити останній бастіон повстанців поблизу Дамаска, підконтрольні президенту Сирії Башару Асаду війська посилили обстріли та бомбардування. AFP з посиланням на Сирійський центр моніторингу дотримання прав людини повідомляє про щонайменше 62 загиблих у середу, четверо з яких - діти. Причиною загибелі людей правозахисники називають бомбардування російської авіації, яка підтримує сирійські урядові війська.

Лікарі та місцеві мешканці скаржаться на інтенсивні обстріли та випадки задухи. Дехто звинувачує сирійську владу в хімічній атаці з використання хлорину в ніч на середу. Незалежного підтвердження цієї інформації немає. AP пише з посиланням на хірурга однієї з лікарень Східної Гути, що туди доправили 29 дітей, яким було важко дихати.

Рада Безпеки ООН 7 березня провела засідання за зачиненими дверима щодо ситуації у Східній Гуті. Дипломати, зокрема, закликали до реалізації РБ ООН від 24 лютого, у якій вимагаєтсья встановлення щонайменше 30-денного перемир'я у Сирії та доставку гуманітарної допомоги цивільним особам, які її потребують.Спеціальний посланник ООН з питань Сирії Стаффан де Містура запропонував своє посередництво для переговорів із Москвою про відведення військ від Східної Гути. Інші дипломати його підтримали.

Понад 800 цивільних включно з десятками дітей загинули у Східній Гуті, починаючи з 18 лютого, повідомили в Сирійському центрі моніторингу дотримання прав людини. З кінця лютого триває особливо інтенсивне протистояння навколо анклаву повстанців.