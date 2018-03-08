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У Брюсселі "Кіборгів" покажуть депутатам Європарламенту

8 березня, 2018 - 11:13
Фото з архіву "Дня"

У бельгійській столиці Брюсселі 19 березня покажуть фільм режисера Ахтема Сеітаблаєва "Кіборги", повідомляє Укрінформ.

Сеанс відбудеться під патронатом українського Міністерства закордонних справ. На показ запросять депутатів Європарламенту, зокрема, главу делегації у парламентському комітеті асоціацію між Україною та ЄС Даріуша Розаті.

Міністерство інформаційної політики України планує показати стрічку у більшості європейських столиць.

Нагадаємо, фільм "Киборги" вийшов в прокат 7 грудня 2017 року. Знімальна команда разом з фондом "Вернись живим" запустили соціальну ініціативу # ЯНебайдужій, завдяки якій 5 грн з кожного купленого квитка підуть на допомогу сім'ям загиблих в донецькому аеропорту.

Президент України Петро Порошенко дуже високо оцінив вітчизняний фільм про оборонців Донецького аеропорту "Кіборги" та привітав режисера Ахтема Сеітаблаєва та всю команду, яка працювала над стрічкою, з неймовірним успіхом.

На своїй сторінці у Facebook глава держави подякував "за чудову роботу, яка не залишила байдужими глядачів як в Україні, так і по всьому світу".

Раніше також повідомлялося, що за майже два місяці прокату українська військова драма "Кіборги" зібрала рекордну суму, яка склала 22 252 882 гривень. На сьогодні фільм побачило 304 646 глядачів.

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Джерело: Укрінформ

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