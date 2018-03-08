У центрі Києва здійснили постріл з гранатомета

В центрі Києва, на вулиці Володимирській, неподалік від Національного музею історії України та поблизу від найстарішої липи Києва стався вибух, повідомляють Вартові.Еспресо.

Невідомі здійснили постріл з гранатомета у приміщення ресторану Лео.

Внаслідок детонації виникло займання, через що вигоріло близько 50 квадратних метрів ресторану. Для гасіння пожежі були викликані кілька підрозділів ДСНС.

На місці працюють поліцейські, експерти вибухо-технічної служби, слідчо-оперативна група. Згодом, у кількох десятках метрів від місця вибуху, слідчі знайшли відстріляну пускову трубу (тубус). Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину та коло осіб, причетних до нього.

За попередніми даними постраждалих немає. Від вибуху в будинку вилетіли шибки у вікнах.