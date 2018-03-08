Душа тисячоліть шукає себе в слові.
Ліна Костенко, українська письменниця, поетеса-шістдесятниця

У центрі Києва здійснили постріл з гранатомета

8 березня, 2018 - 11:45
Фото: npu.gov.ua

В центрі Києва, на вулиці Володимирській, неподалік від Національного музею історії України та поблизу від найстарішої липи Києва стався вибух, повідомляють Вартові.Еспресо.

Невідомі здійснили постріл з гранатомета у приміщення ресторану Лео.

Внаслідок детонації виникло займання, через що вигоріло близько 50 квадратних метрів ресторану. Для гасіння пожежі були викликані кілька підрозділів ДСНС.

На місці працюють поліцейські, експерти вибухо-технічної служби, слідчо-оперативна група. Згодом, у кількох десятках метрів від місця вибуху, слідчі знайшли відстріляну пускову трубу (тубус). Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину та коло осіб, причетних до нього.

За попередніми даними постраждалих немає. Від вибуху в будинку вилетіли шибки у вікнах.

 

Більше новин

НАТО проведе в Європі масштабні навчання
У Чорне море увійшов корабель ВМС США
Американські безпілотники здійснили атаку у Пакистані
У Львові відкриють виставку "Ті, що дивляться згори"
Південна Корея посилить протидію сексуальним домаганням
У Парижі Ейфелева вежа засвітилась на честь прав жінок

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 