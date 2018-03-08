У Чехії на інавгурації Земана депутати на знак протесту покинули залу

У Чехії під час урочистої церемонії інавгурації президента Мілоша Земана на другий термін група депутатів парламенту демонстративно вийшла з зали. Так вони виявили протест проти нападу Земана на громадське Чеське телебачення і деяких журналістів, передає Радіо "Свобода".

Зазначено, що після складення присяги в середньовічному Владиславському залі Празького граду Земан розкритикував Чеське телебачення за нібито прихильність до нині опозиційної правоцентристської партії "TOP 09".

Крім того, Земан накинувся й на журналістів кількох приватних засобів інформації. У відповідь залу залишила група депутатів обох палат парламенту Чехії від "TOP 09" і ще двох правих чи правоцентристських партій, що теж нині перебувають в опозиції.

В інтерв’ю пресі чи в соцмережах вони заявили, що причиною їхнього протесту був саме напад президента на незалежні ЗМІ, насамперед на провідну в країні громадську телекомпанію. Своєю чергою Чеське телебачення й інші розкритиковані Земаном засоби інформації відкинули його звинувачення в "маніпуляції громадськістю і необ’єктивності" і засудили його напади на ЗМІ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чехії в другому турі президентських виборів, який проходив 26 - 27 січня 2018 року, переміг чинний голова держави Мілош Земан.