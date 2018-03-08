У Чорне море увійшов корабель ВМС США

У Чорне море увійшов американський корабель-док USS Oak Hill LSD-51. Два дні тому в составе'едіненіе з трьох великих десантних кораблів він пройшов Гібралтарську протоку, повідомляє одеська Думська.

Зазначено, що в чорноморському регіоні корабель повинен провести ряд військових навчань.

"Ми маємо прекрасну можливість обмінятися тактикою, методами і процедурами з нашими союзниками. Це буде прекрасним відповіддю на кризу в цьому регіоні. Боєготовність партнерів життєво важлива для нас в досягненні успіху 6-го флоту США. Ми гостро усвідомлюємо, що триваюче присутність сил флоту і морської піхоти в Чорному морі демонструє прихильність в регіональній стабільності, безпеки на морі і колективного захисту наших союзників по НАТО ", - зазначив командир 26 морської експедиційної групи Фаррелл Дж. Салліван.

Морські піхотинці візьмуть участь в американо-румунських навчаннях Spring Storm 2018, які пройдуть з 8 по 15 березня. За повідомленням командування 6 флоту, вони призначені для підвищення бойової майстерності США і Румунії і зміцнення взаємодії морських сил. Навчання пройдуть в околицях Констанци.

Відзначається, що десантний корабель введений до складу флоту в червні 1996 року. Повна водотоннажність - приблизно 19,6 тисячі тонн. Довжина 185, ширина 26, осаду більше 6 метрів. Стандартна кількість морпіхів - 400 осіб. Засоби доставки на берег - десантні кораблі на повітряній подушці і плаваючі танки. Швидкість близько 25 вузлів.