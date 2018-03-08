У Дніпрі з нагоди 8 Березня жінкам просто на вулиці дарували квіти

Акцію влаштували з ініціативи міського голови Бориса Філатова. Палатки з квітами та листівками розмістили у різних районах міста. Загалом у святковий день для жінок підготували орієнтовно 10 тис. букетів тюльпанів. «Це ініціатива нашого мера Бориса Філатова. У святковий день ми вітаємо всіх жінок. Вони дарують нам свої прекрасні посмішки, а ми їм – квіти», – розповів один із координаторів акції Єгор. Мешканкам Дніпра такий сюрприз від мера припав до душі. «Молодець мер, подбав про жінок. Я вперше бачу, щоб так роздавали квіти усім безкоштовно», – каже пані Зоя.

Гостя з Києва пані Ольга приємно вражена тим, що просто на вулиці від мера міста вітають жінок та дівчат зі святом. «Дві години тому приїхали з колегою до Дніпра у справах. Ми гуляли алеєю Небесної сотні, а нам молоді хлопці подарували чудові букети тюльпанів і привітали з 8 Березня від вашого мера Бориса Філатова. Гарна акція, не бачила такого в жодному іншому місті. Одразу піднявся настрій і стало тепліше на душі», – зазначила жінка. Пані Ніна якраз ішла привітати свою сестру зі святом і сама отримала неочікуваний подарунок. «Гарний хлопець вручив квіти і передав вітання від Бориса Філатова. Вражена такою увагою від нашого очільника! Дякую за такі приємні емоції», – наголосила вона. Усі, хто отримав квіткові привітання від мера, переконують: такі несподіванки якнайкраще підіймають настрій у прохолодний весняний день. «Приємно, що приділяють увагу, влаштовують нам свято. Настрій піднявся одразу», – каже пані Галина.

Вадим РИЖКОВ, «День», Дніпро, фото надано організаторами акції