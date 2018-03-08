У Львові відбувся феміністичний марш під гаслом "Сестринство, підтримка, солідарність": ФОТО

Сьогодні, 8 березня, у Львові відбувся феміністичний марш під гаслом «Сестринство, підтримка, солідарність». Щоб заявити про право на безпеку, самореалізацію та повагу на нього вийшло понад дві сотні жінок.

Розпочався марш біля міської Ратуші. Тут відбулося кілька виступів після яких була сформована колона, яка рушила центральними вулицями міста. у руках жінки тримали плакати із написами: «Моє тіло – моє діло», «Мама терпіла, а я не буду», «Обирай себе, а не очікування інших», «Коханий вийди в декрет», «Права жінок – права людини» та інші.

Крім того в марші брали участь і чоловіки. Вони ішли з плакатами «Профеменіст» та «Рівні умови праці для всіх». Вся хода супроводжувалася під музику, яку учасниці маршу отримували стукаючи по баняках, барабанах, пластикових лотках, пляшках.

Варто зазначити, що проти маршу вийшло близько 20 дівчат, які виступають за традиційні сімейні цінності. Вони заявляли, що святкувати потрібно День матері, гендерні квоти є дискримінацією, а жінка повинна бути жінкою. Крім того були також на марші були помічені праворадикальні юнаки. Однак через велику кількість поліції вчинити якісь спроби зірвати марш вони не наважилися.

Пройшовши центральними вулицями марш знову повернувся під стіни Ратуші, де відбувся мітинг. На ньому представниці феміністичного руху розповіли про ситуацію з гендерною рівністю в Україні. Зокрема те, що кожного року один мільйон жінок стають жертвами насильства. І лише 10% з них звертаються до поліції. Решта ж бояться суспільного осуду. Крім того жінки отримують на 25% меншу зарплату при однаковій кваліфікації з чоловіками.

Павло ПАЛАМАРЧУК, "День", фото автора