У Львові відкриють виставку "Ті, що дивляться згори"

Експозицію, автором якої є львовознавець та зачинатель інтернет-порталу «Фотографії старого Львова» Роман Метельський, представлятимуть 12 березня у кав'ярні-галереї «Штука», що на вул. Котлярській, 8. І в ній – фотозображення львівських маскаронів.

Принагідно нагадаю, що маскарон – вид скульптурної прикраси (барельєф або горельєф) у формі голови людини, тварини чи фантастичної істоти. Виконується з каменю, деревини, гіпсу, металу тощо і вміщується під антаблементами, на фасадах будинків, замкових каменях арок, фронтонах дверних і віконних прорізів, стовпах, капітелях колон, фонтанах. Знавці архітектури говорять, що маскарони найхарактерніші для готики, ренесансу і особливо – для бароко. Їхньою функцією спочатку було відлякування злих духів, щоб ті не потрапили в будинок. Згодом маскарони стали суто декоративним елементом. Найпоширеніші – купідони, фантастичні маски-гротески доби бароко, копії грецьких масок в архітектурі класицизму, але не тільки.

Маскарони оздоблюють чимало старих кам’яниць Львова. «На жаль, більшість людей їх просто не помічає, – говорить Роман Метельський. – Містяни, заморочені щоденними клопотами, проходять повз них, дивлячись під ноги. І навіть не здогадуються, що за ними пильнують... З фасаду кожного старого львівського будинку за нами спостерігають десятки пар очей – здивованих і розгублених, добрих і злих, людських і міфічних. Очей львівських маскаронів…»

Фотовиставку «Ті, що дивляться згори» встигнуть оглянути всі охочі – експозиція у «Штуці» буде чинна до кінця березня, щодня й аж до десятої вечора.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів