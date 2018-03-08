Душа тисячоліть шукає себе в слові.
Ліна Костенко, українська письменниця, поетеса-шістдесятниця

У Парижі Ейфелева вежа засвітилась на честь прав жінок

8 березня, 2018 - 13:28
Фото: Getty Images

На Ейфелевій вежі у Парижі засвітився надпис "Maintenant On Agit", що у перекладі означає: "Настав час діяти".
Про це повідомляє The Washington Post.
Проекція напису на вежі «Maintenant On Agit» є еквівалентом до американського руху «Time’s Up», який з’явився у США після хвилі звинувачень у сексуальних домаганнях.

Напис було розміщено на пам’ятці Парижа увесь вечір 7 березня. За цю ідею виступили міністр культури країни Франсуаза Ніссен та мер французької столиці Енн Ідальго. Вони спільно виступили з промовою спільно з активістами організації, щоб підтримати рух в боротьбі з насильством щодо жінок.

 

Джерело: День

Більше новин

НАТО проведе в Європі масштабні навчання
У Чорне море увійшов корабель ВМС США
Американські безпілотники здійснили атаку у Пакистані
У Львові відкриють виставку "Ті, що дивляться згори"
Південна Корея посилить протидію сексуальним домаганням
Міністр закордонних справ Німеччини відмовився увійти до складу нового уряду Меркель

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 