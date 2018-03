У Парижі Ейфелева вежа засвітилась на честь прав жінок

На Ейфелевій вежі у Парижі засвітився надпис "Maintenant On Agit", що у перекладі означає: "Настав час діяти".

Про це повідомляє The Washington Post.

Проекція напису на вежі «Maintenant On Agit» є еквівалентом до американського руху «Time’s Up», який з’явився у США після хвилі звинувачень у сексуальних домаганнях.

Напис було розміщено на пам’ятці Парижа увесь вечір 7 березня. За цю ідею виступили міністр культури країни Франсуаза Ніссен та мер французької столиці Енн Ідальго. Вони спільно виступили з промовою спільно з активістами організації, щоб підтримати рух в боротьбі з насильством щодо жінок.