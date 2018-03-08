У Полтаві жінок привітали забігом: ФОТО

Сьогодні у Полтаві відбувся святковий забіг на п’ять кілометрів, у якому взяло участь близько двохсот містян та гостей обласного центру. Його організували активісти клубу любителів марафонського бігу New Run Club.

Забіг планували влаштувати у Прирічковому парку міста, щоб привернути увагу до необхідності збереження цієї рекреаційної зони. А ще це район, який розвивається, тож активісти хотіли додати у цей розвиток ноту спорту. Тут уже неодноразово проходили змагання з бігу, тріатлону, спортивного орієнтування, його облюбували прихильники здорового способу життя. І сьогоднішній маршрут повинен був пролягати Прирічковим парком, але через велику кількість снігу і ожеледь учасники змушені були бігти вулицями мікрорайону, які перед тим щедро посипали піском та сіллю.

Максим Кривенко, один із організаторів заходу, розповів, що забіг влаштували на честь 8 березня, щоб дати можливість чоловікам у такий оригінальний спосіб привітати своїх жінок, створити їм святковий настрій. «Біг – це не просто здоровий спосіб життя, це натхнення. Коли ти бігаєш, то відчуваєш себе емоційно багатшим і щасливішим. Ми хотіли, щоб більше людей це відчувало, щоб вийшли новачки і подолали неважку п’ятикілометрову дистанцію, щоб з весни почали жити по-новому. Найголовніший приз – це емоції, а безпосередньо вони вже підкріплені медалями фінішера. Для багатьох це є своєрідним підтвердженням своїх сил», – зазначив Максим.

І хоча погода була швидше зимовою, а бігова доріжка далекою від ідеалу, це не завадило любителям здорового способу життя взяти участь у забігові з романтичною назвою «Run, Beauty, Run» (до слова, бігли чоловіки і жінки, діти і люди похилого віку, спортсмени та аматори).

«Я готуюся до міжнародного марафону, який пройде 22 квітня у Варшаві. Тому сьогоднішній забіг – це легенька розминка і свято для бігунів. Я подолав 138 офіційних марафонів, і кожного разу це така велика подія. Мрію у сто років пробігти марафон», – поділився планами на майбутнє сімдесятилітній учасник забігу Олександр Лукошин.

Не менші враження переповнювали журналіста Дмитра Чикурова та його дружину Олену – керівника Центру адаптації для бездомних «Світло надії», для яких участь у подібних заходах стала традицією: «Емоції переповнюють надзвичайно позитивні. Умови просто чудові. Думали, що буде гірше, але насправді дистанція долалася краще, ніж улітку», – зауважило подружжя.

Кожен із учасників отримав не лише заряд позитиву, а й пам’ятну медаль у формі вісімки. Переможцям забігу вручили ще й цінні подарунки.

Саме так розпочався для полтавців біговий рік, а фанати активного способу життя вже очікують на нові старти за більш сприятливої погоди.

Богдан Проскуров, Полтава, фото автора