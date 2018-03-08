У Римі українці пікетували парламент з вимогою звільнити нацгвардійця Марківа

У Римі активісти української спільноти під стінами італійського парламенту 8 березня вимагали чесного розслідування у справі арештованого нацгвардійця Віталія Марківа. Який дев'ятий місяць перебуває під вартою у Мілані за підозрою у причетності до вбивства італійського репортера на Донбасі. Про це повідомляє Радіо "Свобода".

Зазначається, що учасники маніфестації закликали політиків, дипломатів і правоохоронні органи звернути особливу увагу і переглянути "справу Марківа", щоб знайти винних і довести невинуватість українського бійця.

Серед учасників акції була Оксана Максимчук, мати арештованого солдата, яка живе в Італії.

"Я чекаю нині на чесне розслідування, щоб створили спільну українсько-італійську слідчу групу, як нам обіцяють, і поїхали на місце подій розслідувати перебіг фактів. Якщо Італія хоче знати правду, треба їхати в Україну", – сказала вона.

Голова Християнського товариства українців Італії Олесь Городецький закликав і місцеву пресу пильніше вивчити справу і подавати об'єктивну правдиву інформацію про перебіг розслідування і події в Україні. Адже після арешту українця більшість італійських медіа без суду і слідства назвали Марківа "убивцею італійського журналіста".

Нагадаємо, поліція Італії 30 червня заарештувала бійця Нацгвардії Марківа. Прокуратура міста Павія (регіон Ломбардія) обвинувачує Марківа в умисному вбивстві з міномета італійського фотографа Роккеллі 24 травня 2014 року біля окупованого на той час Слов'янська Донецької області.

Генеральна прокуратура України наполягає, що Марків не міг цього зробити, оскільки на озброєнні Національної гвардії тоді взагалі не було мінометів. У ГПУ також нагадали, що на той час згадану територію не контролювала українська влада і що Роккеллі перебував у зоні бойових дій без належного узгодження з владою України.