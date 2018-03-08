У Вінниці відбудеться міжнародна конференція, присвячена життю і творчості Василя Стуса

VI Міжнародна науково-практична конференція «Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст» відбудеться у Донецькому національному університеті, який носить ім’я поета-дисидента. 20–21 квітня у виші зберуться філологи, мистецтвознавці, філософи, культурологи, історики, правознавці, психологи та журналісти. Словом, усі зацікавлені у вивченні багатогранного доробку Василя Стуса. Запросили до участі в конференції і представників Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка, Інституту української мови НАН України, Національної спілки письменників, а також польських літературознавців з Інституту східнослов’янської філософії Ягеллонського університету, що діє у Кракові.

«Востаннє конференцію, присвячену життю і творчості Василя Стуса, ми проводили ще восени 2013 року в Донецьку, матеріали за її результати були надруковані і презентовані вже у Вінниці, що досить символічно, – зауважує член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор ДонНУ Анатолій Загнітко. – Тому унікальність нинішньої конференції передусім у тому, що вона відбуватиметься на Вінниччині, що дає можливість запланувати нам поїздку на малу батьківщину Стуса – у село Рахнівку, де досі мешкають люди, які пам’ятають його родину. Окрім цього, на конференції Стус розглядатиметься не лише як поет, але й як перекладач, правозахисник, літературознавець, журналіст, тобто буде всебічно представлена його постать. Більше того, ми намагатимемося розкрити нового і маловідомого Стуса, як поборника совісті та духу українського народу і державотворення. Тобто ім’я Василя Стуса прозвучить на подільській землі з новою силою – у всеукраїнському та міжнародному контексті».

Пленарне засідання конференції розпочнеться 20 квітня. Цього ж дня в межах заходу відбудеться презентація віртуального музею Василя Стуса за участі його сина – голови Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України», генерального директора Національного музею Тараса Шевченка Дмитра Стуса. За матеріалами конференції планується безкоштовне видання тематичного збірника.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця