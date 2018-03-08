В "Острозькій академії" відбувся вечір "Код да Ше. "Перезавантаження" Кобзаря"

До дня народження Тараса Шевченка в Національному університеті «Острозька академія» відбувся творчий вечір «Код да Ше. «Перезавантаження» Кобзаря», присвячений його малярським роботам. Організували захід аспірант, випускник Літньої школи журналістики «Дня» Олександр Подвишенний та студенти Ольга Юрчук і Юрій Устимчук.

Щоб краще осмислити художню спадщину Шевченка, студенти зачитували уривки зі щоденника Тараса, в яких він розповідав про свої мистецькі роботи. Також вони переглянули відео з коментарями доктора мистецтвознавства, професора Володимира Овсійчука – автора книги «Мистецька спадщина Тараса Шевченка у контексті європейської художньої культури».

«Тарас Шевченко був не лише талановитим письменником, а й неповторним маляром. Він багато в чому перевершив свого учителя Карла Брюллова, на жаль, солдатчина та заслання згубили його художню кар’єру, натомість ми отримали великого Кобзаря. На наших заходах ми намагаємося по-новому дивитися на українську класику, даємо їй друге дихання, головне, щоб наші відвідувачі перейнялися цією концепцією, тоді переосмислення видатних постатей української культури буде змістовнішим, а студентство зможе вийти за межі стереотипного уявлення про Тараса-кріпака», – зазначив Олександр Подвишенний.

Для детального ознайомлення з творчістю Шевченка як художника студенти запросили мистецтвознавця Миколу Бендюка, який, до речі, є колекціонером «Кобзарів». За його словами, Шевченко досяг високого рівня у виконанні пейзажу, також його можна вважати засновником побутової сцени в українському мистецтві.

«Шевченко мав власний мистецький стиль, яким потім надихалися бойчукісти. У низці його робіт спостерігаємо сюжети різноманітних легенд, тому певною мірою можна говорити про Шевченка як сюрреаліста. В Україні його можна вважати одним із перших художників доби романтизму. Шевченко поєднав європейську традицію живопису, успадковану від свого вчителя Брюллова, з українським бароковим іконописом, створивши власну мистецьку манеру, яка увінчалася його славнозвісною картиною «Катерина». Певною мірою йому завадило розкритися як художникові те, що його забрали в солдати. Декілька років він взагалі не мав можливості писати, а художнику потрібно постійно працювати, щоб розвиватися», – розповів Микола Бендюк.

Для усіх охочих ознайомитися з художньою творчістю Тараса Шевченка співробітники Музею історії Острозької академії підготували виставку копій його робіт «Живописне слово», яка експонується в головному корпусі університету.

Олексій КОСТЮЧЕНКО, Острог

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