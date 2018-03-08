Віце-прем'єр Болгарії закликав не слухати "другорозрядного агента КДБ" патріарха Кирила

Коментуючи в ефірі БНТ заяву патріарха Московського і всієї Русі Кирила, який при відвідуванні Болгарії був розчарований історичної інтерпретацією подій навколо Визволення Болгарії, віце-прем'єр Валерій Симеонов заявив, що патріарх Кирило, відомий як агент КДБ і сигаретний митрополит Росії, не має права вказувати Болгарії , як і що робити правильно. Про це пише rus.bg.

"Ця людина не спустилася з небес, не вийшла з Раю і не є посланником Ісуса Христа. Він відомий як сигаретний митрополит Росії. З 1996 року він ввіз на 14 млрд. доларів безакцизних сигарет. На 14 млрд. доларів цей хитрун ввіз безакцизних сигарет і на 4 млрд. доларів вина для потреб церкви. У нього є і приватний літак. Його годинник коштує 30 тис. Хто він? Це не східноєвропейський духівник. Це агент Михайлов, другорозрядний агент радянського КДБ. І ця людина має нахабство роздавати правосуддя. Уявіть собі патріарх Неофіт поїде до Путіна і почне пояснювати, хто такі Кирило і Мефодій", - заявив Симеон.

"Другорозрядний агент радянського КДБ буде нам розповідати, що вірно, а що ні. Так не вийде", - був категоричним Симеонов.

Нагадаємо, що на сайті Російської православної церкви було опубліковано відео зустрічі патріарха Кирила з президентом Болгарії Руменом Радеєвим, на якому він протягом декількох хвилин обурювався приниженням ролі Росії у звільненні Болгарії.