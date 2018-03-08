Запорізькі активісти записують відеозвернення до Леонардо Ді Капріо

У запорізькому «Edison Spaсe coworking» відбулася еко-вечірка «ZAVODi CLIMATЕ», присвячена екологічним проблемам міста. На ній запорізькі активісти з природозахисних організацій розповіли про головні, на їхній погляд, екологічні вади міста: забруднена вода і повітря, відсутність парків і зелених зон, засмічення вулиць.

Спікери розповіли про свої проекти з озеленення міста деревами павлонії, розвитку велотранспорту, сортування сміття і т.д. Крім того, поділилися успіхами і провалами в їх реалізації. Закликали городян приєднуватися і допомагати в їх втіленні, представляти свої ідеї.

Однією з основних подій вечірки була пропозиція небайдужим запорожцям стати частиною відеозвернення до Леонардо Ді Капріо. З 2014 року актор є Посланцем миру ООН з питань зміни клімату, виступав з доповіддю на саміті ООН (крім того знявся в документальному фільмі від National Georgaphic про глобальне потепління «Врятуйте Планету»). Ці звернення будуть частиною відео, які активісти запишуть незабаром і відправлять до фонду Leonardo DiCaprio Foundation, який «... присвячений довготривалому здоров'ю та добробуту всіх жителів Землі».

«Наша вечірка – це проект, який створено екологічними організаціями. Враховуючи те, що кожен активіст реалізовує проекти окремо, ми вирішили зібрати їх разом, дізнатися про їх маленькі досягнення, невдачі і об'єднатися для чогось більшого. З цього може вийти робоча група, в якій ми будемо реалізовувати проекти, або це буде ресурсний центр, що підтримує гранти, але для початку нам потрібен єдиний центр. Що стосується відеозвернення, то ми подаємо проблеми міста через призму глобального потепління, так, як про це зараз говорить весь світ. Ми хочемо зв'язатися з представниками фонду, показати їм труднощі і сказати, що готові вирішувати їх, що маленьким містам небайдужа доля планети. І, звичайно, спробувати запросити самого Леонардо», – розповіла голова ГО «Дзига», співорганізатор вечірки Олеся Крамаренко.

Знімати звернення будуть на тлі запорізьких заводів, «червоної річки» (що набула такого кольору від технічних відходів), місць, де масово вирубані дерева, розбитих сміттєвих баків...

Як фідбек активісти очікують, що представники фонду, або навіть сам актор, для початку дадуть знати, що почули їх. Після чого спробують підняти довкола цього «галас», щоб привернути увагу до екопроблем в Україні, і тим більше в Запоріжжі.

Євген ТЕРЕЩЕНКО, Запоріжжя, фото автора