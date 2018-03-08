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Завтра Климпуш-Цинцадзе відвідає штаб-квартиру НАТО

8 березня, 2018 - 18:27
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе 9 березня здійснить візит до штаб-квартири НАТО. Про це повідомляє прес-служба Північноатлантичного Альянсу, передає "ЄП".

"Заступник генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер зустрінеться з віце-прем'єр-міністром України з питань європейської інтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе у п'ятницю, 9 березня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі НАТО не повідомили мету візиту українського віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в штаб-квартиру Альянсу.

Нагадаємо, нещодавно віце-прем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Україна повинна подати заявку для вступу до НАТО цього року до саміту Північноатлантичного альянсу.

Джерело: Європейська правда

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