Завтра Климпуш-Цинцадзе відвідає штаб-квартиру НАТО

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе 9 березня здійснить візит до штаб-квартири НАТО. Про це повідомляє прес-служба Північноатлантичного Альянсу, передає "ЄП".

"Заступник генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер зустрінеться з віце-прем'єр-міністром України з питань європейської інтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе у п'ятницю, 9 березня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі НАТО не повідомили мету візиту українського віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в штаб-квартиру Альянсу.

Нагадаємо, нещодавно віце-прем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Україна повинна подати заявку для вступу до НАТО цього року до саміту Північноатлантичного альянсу.