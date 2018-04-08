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Джонсон: РФ не повинна заважати розслідуванню нових хімічних атак в Сирії

8 квітня, 2018 - 20:55
Фото Reuters

Російська сторона не повинна перешкоджати розслідуванню повідомлень про можливі нові випадки застосування хімічної зброї в Сирії.

Про це заявив глава британського МЗС Борис Джонсон, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Не зважаючи на дану Росією у 2013 році обіцянку, що Сирія відмовиться від усієї хімічної зброї, фахівці, що діяли за дорученням ООН міжнародні групи, визначили, що з 2014 року режим Асада мінімум чотири рази застосовував отруйні речовини. Останні повідомлення слід терміново перевірити, міжнародне співтовариство повинне відреагувати", – йдеться в заяві міністра.

Він також повідомив, що експерти з Організації по забороні хімічної зброї, які вивчають повідомлення про застосування хімзброї в Сирії, отримають повну підтримку британської сторони.

"Росії не слід в черговий раз намагатися перешкодити цим розслідуванням", – додав він.

Нагадаємо, що в результаті застосування токсичного газу в сирійському місті Дума загинуло 70 осіб.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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