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Франциск привітав східних християн з Великоднем

8 квітня, 2018 - 16:17
Фото Reuters

Папа Римський Франциск привітав християн східного обряду з Великоднем. Про це він сказав перед молитвою "Царице неба" у неділю, 8 квітня, повідомляє "Радіо Ватикану".

"Складаю якнайщиріші привітання нашим братам і сестрам Східних Церков, які сьогодні святкують празник Пасхи згідно з юліанським календарем. Нехай же воскреслий Господь наповнить їх світлом та миром та втішить спільноти, які живуть в особливо важких обставинах", - сказав Папа Франциск.

Сьогодні, 8 квітня, християни східного обряду святкують Великдень. Християни західного обряду, зокрема віряни католицької церкви, святкували Великдень 1 квітня.

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