Франциск привітав східних християн з Великоднем

Папа Римський Франциск привітав християн східного обряду з Великоднем. Про це він сказав перед молитвою "Царице неба" у неділю, 8 квітня, повідомляє "Радіо Ватикану".

"Складаю якнайщиріші привітання нашим братам і сестрам Східних Церков, які сьогодні святкують празник Пасхи згідно з юліанським календарем. Нехай же воскреслий Господь наповнить їх світлом та миром та втішить спільноти, які живуть в особливо важких обставинах", - сказав Папа Франциск.

Сьогодні, 8 квітня, християни східного обряду святкують Великдень. Християни західного обряду, зокрема віряни католицької церкви, святкували Великдень 1 квітня.