ФСБ обшукала мечеть у Джанкойському районі Криму, - активісти

Федеральна служба безпеки Росії у п'ятницю, 6 квітня 2018 року, прийшла з обшуками в мечеть села Павлівка Джанкойського району загарбаного росіянами українського Криму.

Про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність".

"6 квітня в мечеті с. Павлівка Джанкойського району побували співробітники ФСБ, які повідомили, що в цьому приміщенні, мовляв, проводяться "якісь екстремістські заходи". Всіх парафіян опитали та провели фотофіксацію. Подібний тотальний контроль бентежить членів мусульманської громади і викликає гнів мусульман Криму", - сказано у повідомленні.

За інформацією активістів, приблизно 20 озброєних людей оточили мечеть і не дозволяли нікому вийти, поки не допитають усіх мусульман.

Один із очевидців обшуку на ім'я Іззет-аг'а повідомив, що російські силовики прийшли з перевірками нібито через скарги на "екстремістські заходи", які проводяться в мечеті.

"Після того, як вони показали свої посвідчення, прокурор попросила показати документи. Але у нас ніхто з документами на молитву не прийшов. Тоді співробітник ФСБ дістав папку і почав зачитувати прізвища тих, хто ходить на намаз... Я так зрозумів, цю інформацію заздалегідь вже зібрали", - сказав він.