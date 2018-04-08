Гуттеріш стурбований повідомленнями про хіматаку в Сирії

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гуттеріш висловив стурбованість у зв'язку з повідомленнями про хімічну атаку в сирійській Думі.

Про це йдеться в заяві прес-секретаря Генсека Стефана Дюжарріка, передає УНН.

"Генеральний секретар особливо стурбований повідомленнями про використання хімічної зброї проти цивільного населення в Думі. Хоча ООН не в змозі перевірити ці доповіді, Генеральний секретар зазначає, що будь-яке використання хімічної зброї, якщо воно підтверджується, є мерзотним і вимагає ретельного розслідування", - йдеться в заяві.

Загалом Гуттеріш висловив стурбованість відновленням і посиленням насильства в Думі та Східній Гуті в останні 36 годин після періоду відносного спокою.

"Генеральний секретар закликає всі сторони забезпечити дотримання норм міжнародного гуманітарного права і прав людини, включаючи гуманітарний доступ через Сирію всім нужденним, згідно з відповідними резолюціями Ради Безпеки", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що в результаті застосування токсичного газу в сирійському місті Дума загинуло 70 осіб.