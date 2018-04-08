Колишній керівник офісу Манафорта розповів про його роботу на Януковича

Костянтин Килимник, згаданий у судових документах адвоката Роберта Мюллера, що стосуються втручання Росії у вибори в США, розповів, як в Україні працював з Полом Манафортом. Про це інформує Радіо "Свобода".

Як повідомляє видання, інформація про людину, яка працювала з Манафортом була опублікована після особистого інтерв'ю, листувань і діалогів, які тривали до 2017 року.

Справжнє ім'я помічника Манафорта не відомо, повідомляється, що ідентифікований ЗМІ як Костянтин Килимник, чоловік керував офісом Манафорта у Києві з 2005 по 2015 рр., також він "бачив, як Манафорт працював в різних країнах", які "знаходяться в Європі та Африці".

Килимник заявив, що Манафорт турбувався про дві речі: "особисті амбіції та про Україну". Він заявив, що Янукович не прислухався до Манафорта, який будував плани про "зміцнення зв'язку України із Заходом, в тому числі за допомогою угоди про політичну асоціацію і торговий пакт з ЄС".

"(Манафорт) хотів, щоб Янукович був обраний на другий термін... Він зрозумів, що угода забезпечить обрання Януковича на другий термін", - сказав Килимник.

Однак Янукович відмовився від угоди і підписав угоду з РФ.

Килимник сказав, що Манафорт залишив Київ у листопаді 2013 року, за тиждень до того, як Україна відмовилася підписати угоду з ЄС на Вільнюському саміті, що викликало протести і кровопролиття на Євромайдані.

Килимник повідомив, що як тільки Янукович не зміг підписати договір, Манафорт припинив з ним спілкування.

Однак після розгону Майдану 30 листопада 2013 року, Манафорт відправив одне повідомлення Януковичу з порадою звільнити тодішнього МВС Захарченко, однак Янукович цього не зробив.

Пізніше в 2014 році Манафорт був найнятий для реформування "Партії регіонів", за його порадою перейменовану в "Опозиційний блок", проте влітку між Манафортом і керівництвом знову виникли проблеми через небажання керівництва слідувати порадам Манафорта. Манафорт знову залишив Україну і повернувся в 2015.

"Єдина людина, з яким Манафорт може розмовляти в Україні, це я", - сказав Килимник.

Килимник сказав, що його контракт закінчився в 2015 році і з тих пір він не мав відношення до компанії Манафорта.

Після того, як в 2016 році Манафорт почав працювати на Трампа, Килимник спілкувався з ним "кожні пару місяців", розповідаючи новини про колишніх клієнтів Манафорта. Деякі джерела стверджують, що Килимник вплинув на рішення США надати Україні смертоносну зброю. Килимник це заперечує. Килимник повідомив, що народився в 1970 році і ріс в Кривому Розі, потім переїхав до Москви, де в 1990-х вивчав мови у військовому інституті. Після цього він працював військовим перекладачем РФ, зокрема, у Швеції. Є версія, що Килимник працює на ГРУ, однак він це заперечує, заявляючи, що немає фактів, що підтверджують таку думку.