Колишній президент Бразилії здався владі

Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва здався поліції. Про це інформує газета Folha de Sao Paolo, передає "РБК-Україна".

Лула да Сілва повинен був здатися владі до 17:00 за місцевим часом (23:00) у суботу, 7 квітня.

Екс-президент заявляв, що збирається виконати рішення суду, однак в термін, відведений йому владою, відразу добровільно не здався.

7 квітня він перебував у будівлі профспілки металургів в місті Сан-Бернарду-ду-Кампу, де ховався серед своїх прихильників останні два дні. Після безуспішної спроби виїхати на машині, екс-президент сів у машину федеральної поліції, яка чекала його неподалік.

Як повідомлялося раніше, проти да Сілви було висунуто п'ять корупційних звинувачень, зокрема, він був визнаний винним в отриманні близько 1,1 млн доларів хабарів від будівельної компанії OAS. Також проти колишнього президента Бразилії висунули підозри у причетності до корупційної схеми в нафтовій державній бразильській компанії Petrobras.

Нагадаємо, Сілва є одним з можливих кандидатів на посаду президента Бразилії, вибори якого пройдуть у жовтні 2018 року.