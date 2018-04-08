Компанія Google повністю перейшла на відновлювану енергію

Всі активи компанії, включаючи офіси та центри обробки даних, будуть працювати завдяки енергії, що отримується з відновлюваних джерел.

Про це повідомляє ЕП.

"Протягом 2017 року, у всьому світі, за кожен кіловат-годину електроенергії, яку ми споживали, ми придбали кіловат-годину відновлюваної енергії з вітрової або сонячної ферми, яка була побудована спеціально для Google", - йдеться в повідомленні.

У компанії також повідомили, що на сьогодні у них є контракти на покупку трьох гігават продукції за проектами в галузі відновлюваних джерел енергії.

"Жоден корпоративний покупець не купує більше відновлюваної енергії, ніж ми", - відзначили в Google.

Відзначається, що Google майже втричі випереджає найближчого конкурента (Amazon) за обсягом "чистої" енергії, що закуповується.

Нагадаємо, що робот Софія сфотографувалася для обкладинки журналу Cosmopolitan.