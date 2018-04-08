МЗС України засудило хімічну атаку в Сирії

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що якщо інформація про хімічну атаку в районі Східної Гути підтвердиться, то це стане "черговим злочином проти людяності". Про це міністр повідомив у Twitter.

"Якщо інформація щодо хімічної атаки в Сирії підтвердиться, це є черговим злочином проти людяності. За нього мають понести відповідальність і самі злочинці, і ті, хто їх підтримує. Ще одне вето Росії на резолюцію РБ ООН щодо хімічної зброї в Сирії стане таким самим вето як по MH17", - йдеться у повідомленні.

Якщо інформація щодо хімічної атаки в Сирії підтвердиться, це є черговим злочином проти людяності. За нього мають понести відповідальність і самі злочинці, і ті, хто їх підтримує. Ще одне вето Росії на резолюцію РБ ООН щодо хімічної зброї в Сирії стане таким самим вето як по MH17 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 8, 2018

Нагадаємо, 7 квітня сирійське повстанське угрупування Джаіш аль-Іслам повідомило про хімічну атаку з боку уряду в районі Східної Гути. За інформацією BBC, у результаті застосування токсичного газу в сирійському місті Дума загинуло 70 осіб. У США заявили, що докладуть усіх зусиль, щоб притягнути до відповідальності тих, хто застосовує хімічну зброю в Сирії і в інших місцях, звинувативши в цьому режим Башара Асада та Росію, яка підтримує його. Вашингтон закликав Москву негайно припинити явну підтримку дій режиму Асада у Східній Гуті.