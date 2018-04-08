На Дніпропетровщині на шахті загинув гірник

На шахті ім. Героїв Космосу у м. Павлоград Дніпропетровської області помер робітник. Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Зазначено, що помер шахтар 1991 року народження. У нього вирвало з рук під тиском болт, який пробив грудну клітину. Чоловік від отриманих травм помер на місці.

Нагадаємо, на заході Грузії загинули шестеро шахтарів, троє поранені внаслідок обвалу даху шахти. Виявилося, що обвал стався внаслідок "гірничого удару", тобто швидкого руйнування критично напруженої частини масиву вугілля, та виникненні після нього повітряної маси.