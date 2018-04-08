На світі той намудріший, хто найдужче любить життя.
Василь Симоненко, український поет і журналіст, шістдесятник

На Дніпропетровщині на шахті загинув гірник

8 квітня, 2018 - 15:32

На шахті ім. Героїв Космосу у м. Павлоград Дніпропетровської області помер робітник. Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Зазначено, що помер шахтар 1991 року народження. У нього вирвало з рук під тиском болт, який пробив грудну клітину. Чоловік від отриманих травм помер на місці.

Нагадаємо, на заході Грузії загинули шестеро шахтарів, троє поранені внаслідок обвалу даху шахти. Виявилося, що обвал стався внаслідок "гірничого удару", тобто швидкого руйнування критично напруженої частини масиву вугілля, та виникненні після нього повітряної маси.

Джерело: День

Більше новин

Франциск привітав східних християн з Великоднем
Рятувальники попередили про лавини у Карпатах
У Бразилії через арешт екс-президента сталися заворушення, є постраждалі
Російські дипломати намагалися незаконно вивезти команду судна "Норд" з України
В зоні АТО визначили кращі артилерійські розрахунки
За останні 10 днів поліції Донеччини здалися 7 бойовиків

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 