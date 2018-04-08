Омелян хоче санкцій для Cham Wings, якщо підтвердяться дані про російський найманців

Міністерство інфраструктури України рекомендуватиме уряду та РНБО внести приватну сирійську авіакомпанію Cham Wings та деякі інші компанії до санкційних списків у разі підтвердження інформації про здійснення перевезення до Сирії найманців РФ. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, який дав доручення Державіаслужбі перевірити факти, викладені в матеріалі Reuters, повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

"Якщо за підсумками перевірки Державіаслужби інформація підтвердиться, Міністерство інфраструктури буде рекомендувати уряду і РНБО внести зазначені компанії і їх власників у санкційний список. Їх сертифікати буде анульовано", - наголосив Омелян.

У розслідуванні Reuters йдеться про те, що за 14 місяців, із 5 січня 2017 року, авіакомпанія Cham Wings здійснила 51 політ з Дамаска і Латакії до Ростова-на Дону і назад. Щоразу для цього використовувалися лайнери Airbus A320, які можуть перевозити до 180 пасажирів.

Cham Wings з 2016 року перебуває під санкціями США. Компанію звинуватили у доставці в Сирію бойовиків-союзників президента Башара Асада, зброї та спорядження для сирійської розвідки.

За інформацією агентства Reuters, раніше літаки Airbus належали європейським і американським авіакомпаніям, але пізніше вони опинилися у парках близькосхідних компаній через мережу посередників та офшорів. Зокрема, 84 вживаних літаків виробництва Airbus і Boeing змогли придбати або орендувати компанії "Хорс" і "Дарт" (зареєстровані в Україні). З цих 84 літаків як мінімум 40 опинилися в Іраку, Ірані та Сирії.