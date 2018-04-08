Париж і Амстердам з'єднає швидкісний потяг

З квітня 2019 року між амстердамським «Схіпголом» і паризьким аеропортом імені Шарля де Голля курсуватимуть швидкісні поїзди Thalys.

Проїхатися зі столиці Нідерландів до столиці Франції можна буде двічі на день, передає Рубрика.

Поїзди відправлятимуться з центрального вокзалу Амстердама, робитимуть зупинку в «Схіпголі», а далі через Роттердам їхатимуть до паризького аеропорту.

Новий залізничний маршрут дасть змогу швидко переміститися з одного аеропорту в інший у разі, якщо в якомусь із них погодні умови або інші причини впливатимуть на виконання рейсів.

Також нововведення допоможе розвантажити «Схіпгол»: кількість коротких рейсів з нідерландського летовища буде скорочено.

Щоб з’єднати швидкісними поїздами аеропорти двох країн, Thalys планує скасувати сполучення між Амстердамом і Ліллем.

Розклад і ціни на квитки буде оприлюднено пізніше, однак у компанії обіцяють, що подорож не буде тривалою.