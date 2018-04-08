Патріарх Філарет привітав вірян із Великоднем

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет привітав вірян із Воскресінням Христовим.

Його відеозвернення з’явилося на офіційному сайті УПЦ КП.

" ...Син Божий переміг у нашій гріховній людській природі смерть і гріх й, таким чином, визволив нас від гріха і від смерті, і тому ми радіємо, часто радіємо, не усвідомлюючи, чого ми радіємо. А радіємо тому, що Господь подолав у нашій природі гріх і визволив нас від смерті, і ми тепер хочемо-не-хочемо, а воскреснемо із мертвих. Багато хто думає, що помре і на цьому його життя закінчиться. Ні, не закінчиться: людина душею безсмертна, але буде безсмертною і тілом. І тому Пасха Христова для нас - це є вічне життя, причому блаженне життя, тому що Христос визволив нас від гріха, а гріх є страждання і смерть, тому ми радіємо", - пояснив патріарх Філарет.

Він зазначив, що Христос, згідно з Євангелієм, надав докази свого тілесного воскресіння.

"Чому наші воїни віддають своє життя на нашу Батьківщину, за нашу рідну землю, за нашу державу? А тому що вони вірять у вічне життя. А ті, які допомагають, що вони тим самим проявляють? Любов до ближніх своїх, які страждають. Те тобто це і є наслідок воскресіння Христа", - зауважив предстоятель УПЦ КП.

Нагадаємо, що Філарет освятив і передав паски для військових у зону АТО.