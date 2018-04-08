Помер видатний український художник кіно та театру Едуард Колесов

Видатний український художник кіно і театру, графік, член Національної спілки художників України Едуард Колесов помер у суботу, 7 квітня. Про це повідомляється на його сторінці у соцмережі Facebook.

"Сьогодні, 7.04.2018 від нас пішов дорогою тато, чоловік, дідусь, тесть, свекор, брат, дядько, Художник з великої літери, поет, один з основоположників українського телебачення, майстер на всі руки і просто чудова людина Едуард Олександрович Колесов. Всі, хто хоче і може попрощатися з Едуардом Олександровичем, можуть прийти в приміщення крематорію (Байкове кладовище о 12:00 у вівторок 10.04.2018 (час приблизний, точніше буде відомо в понеділок)) і на поминальний обід о 13:00 в цей же день", - йдеться в повідомленні.

Едуард Колесов народився 4 жовтня 1936 року в Києві. Закінчив Український поліграфічний інститут ім. І. Федорова (1964 р.). Працював в галузі кіно, театрального мистецтва, графіки. Оформляв кінофільми "Останній довід королів", "Злочин з багатьма невідомими", "Пастка", "Острів кохання" (1982-96 рр.). Також відомий як ілюстратор дитячих книжок видавництва "Веселка". Оформив ряд кінострічок і фільмів-спектаклей кіностудій "Київтелефільм" та "Укртелефільм".