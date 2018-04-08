Російські дипломати намагалися незаконно вивезти команду судна "Норд" з України

Команда судна "Норд", затриманого українськими прикордонниками 25 березня в Азовському морі, намагалася покинути територію України через автомобільний пункт пропуску "Гоптівка" на Харківщині. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

"Учора близько 21-ї години у пункт пропуску "Гоптівка" на виїзд з України прибули два автомобілі "Фольксваген" з дипломатичними номерами РФ. Під час прикордонного контролю особи, які їхали як пасажири, замість паспортних документів пред’явили посвідки на повернення до РФ. Співробітниками Держприкордонслужби під час перевірки встановлено, що власниками документів є члени команди судна "Норд", затриманого в Азовському морі, і що особи є громадянами України, тобто, на паспортний контроль вони пред’явили документи, які не дають права для перетину кордону", - йдеться у повідомленні.

Вивезти команду за межі України намагалися представники генерального консульства РФ під прикриттям свого імунітету, наголосили у відомстві.

За спробу порушення державного кордону на осіб складено протоколи за ч.1 ст.204-1 КУпАП.

"Зважаючи на те, що громадяни України не мали належних документів для перетину кордону, їх не пропущено через держаний кордон та повернуто в тил України", - наголосили в ДПСУ.

Нагадаємо, 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно "Норд" під прапором Росії. Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження за фактом виходу судна "Норд" із закритого Києвом порту анексованої Керчі. 30 березня український суд заарештував судно "Норд".

Херсонський міський суд 6 квітня обрав капітану судна "Норд" Володимиру Горбенку запобіжний захід у вигляду арешту з правом внесення застави у 32 тис. грн. Капітану судна інкримінують ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї). Адвокат заарештованого повідомив, що за його клієнта внесено заставу і він зможе вийти із СІЗО не раніше 10 квітня.